桃園大溪台7乙線10.1公里處6日15時35分許發生一起車禍，19歲王姓機車駕駛因在轉彎處不慎打滑自摔，一路被甩到對向車道，與自小客車發生擦撞，造成王男全身多處挫傷、意識清楚，目前已送醫治療。

大溪警方表示，王男疑因車速過快、過彎傾角大以致自摔，60歲吳姓駕駛閃避不及，最終導致事故。警方呼籲駕駛人行駛道路請遵守速限規定，行經彎道應減速慢行，以維自身及其他用路人安全。

(中時 )