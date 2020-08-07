台7乙線機車打滑摔到對向車道 轎車左車頭被撞凹 10:572020/08/07 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19歲王姓駕駛連人帶車摔到對向車道，自小客車車頭左方被撞凹。（大溪警分局提供／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園大溪台7乙線10.1公里處6日15時35分許發生一起車禍，19歲王姓機車駕駛因在轉彎處不慎打滑自摔，一路被甩到對向車道，與自小客車發生擦撞，造成王男全身多處挫傷、意識清楚，目前已送醫治療。 大溪警方表示，王男疑因車速過快、過彎傾角大以致自摔，60歲吳姓駕駛閃避不及，最終導致事故。警方呼籲駕駛人行駛道路請遵守速限規定，行經彎道應減速慢行，以維自身及其他用路人安全。 (中時 ) #駕駛 #大溪 #警方 #車道 #打滑 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵田中站驚傳婦女跌落鐵軌 慘遭進站列車撞上 當場死亡 09:502020/08/07 社會 醉男酒精濃度爆表自撞路樹 員警怒斥：喝成這樣還開車 13:312020/08/06 社會 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 00:022020/08/07 財經 北捷信義線東延 通車恐跳票 04:102020/08/07 地方新聞 抵達台灣軌道運輸第一站 見證「鐵道部園區」百年歷史 09:002020/08/06 雜誌 千萬訂閱Youtuber行事受爭議 住家遭FBI武裝突襲搜出武器 11:082020/08/06 國際 戰車副車長賣機密還債 網拍演習計畫要價百萬遭打槍 11:232020/08/06 社會 宋楚瑜解決不了兩岸危機 04:102020/08/06 論壇廣場 大橋通車驚現「海珠之眼」 釘子戶：每日萬人圍觀快崩潰了 21:242020/08/06 兩岸 外送員未讓道挨警車撞傷 警：雙方談理賠中 11:152020/08/06 社會 社會熱門新聞 實習生假冒主治醫師 手指伸入女患私處檢查慘了 - 社會 害16人鉛中毒 硃砂供應商曝光 保證「不入藥」2年賣1.2公斤給盛唐 - 社會 台中驚傳母攜子輕生前夫報案2人送醫急救中 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 台鐵田中站驚傳婦女跌落鐵軌 慘遭進站列車撞上 當場死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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