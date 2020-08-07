因中國區產能快速回復，全球品牌與白牌平板出貨量均顯著回升，拉抬今年第二季全球平板電腦（Tablet）出貨量季增、年增皆達雙位數，DIGITIMES Research指出，第三季在先前零組件短缺使訂單遞延，加上通路庫存回補，預估全球平板電腦單季出貨將創12季新高。

DIGITIMES Research分析師郭宜玲分析，今年第二季全球平板電腦出貨為3,965萬台，季增60.5%、年增21.3%。預期第3季代工產能充足，但短期訂單暴增造成零組件供應短缺，使部分第2季訂單遞延至第3季，通路亦有回補庫存需求，加大第3季旺季出貨力道，可望創下12季以來出貨量新高。

品牌平板電腦出貨排名變化方面，第二季蘋果(Apple)穩居第一，三星(Samsung)、華為分別維持在第二、三位；亞馬遜(Amazon)出貨轉強，超越聯想位居第四；預期第3季亞馬遜隨出貨逐漸回復旺季水準，將重回第三。

代工廠接單方面，第2季因富士康代工的iPad mini與iPad Air 3合計出貨激增，使富士康佔台廠代工出貨比重逾5成。

(工商 )