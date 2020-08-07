為擴大產、創、學合作成立的「AI金融科技協會」，「AI金融科技協會」理事長姚木川表示，未來將向外號召更多產學研包括政府單位及各方高手加入，期望可以推動金融科技八大政策，尤其在協助人才培育方面，希望可打造全台灣最大的創新金融科技產學平台，為台灣AI金融科技貢獻一份心力。

「AI金融科技協會」在7日舉行成立記者會， 該協會理事長姚木川說明該協會成立宗旨作以上表示。

「AI金融科技協會」乃由普匯金融科技，聯盟國立臺灣大學、國立臺北大學、國立臺北商業大學、東吳大學、國立高雄科技大學、國立臺北科技大學等六大名校，以及康和證券集團，上櫃研勤科技、金融科技產業公司及眾多金融機構中高階主管共同創始成立。

「AI金融科技協會」理事長姚木川表示，該協會成立之後，第一場在東吳大學舉辦「AI+金融科技」當代大師PART1講座，全場超過150人座無虛席、第二場即將8月15日為期3天「2020 Fintech種子人才研習營」將於國立臺北商業大學舉辦，原預計招募30位會員，目前已超過200名莘莘學子報名參加，顯示該協會推動方向狂獲年輕族群的認同與喜愛！

姚木川說，該協會前身─「AI金融科技聯盟」於2019年12月20日即舉辦「全國大專院校AI金融科技創新創意大賽」，當時即吸引超過200支隊伍人數破千，跨全國80所以上大專院校參與。今年預定在12月18日於國立臺灣大學舉辦第二屆競賽，屆時增加「API實作組」，由金控與金融科技公司共同命題，聯手推動AI金融科技貼近市場需求，應會吸引更多年輕族群加入競賽，培育更多實務人才。

姚木川指出，協會成立後，將持續推動「跨領域通才培育、強化深度產學實作、提供法規調適建議」，推升金融創新能量，希冀打造全台灣最大的創新金融科技產學平台，並期協助推動金融科技產業升級，打造合理最適金融創新服務環境，讓台灣AI金融科技真正能在穩健監理之下快速發展，與國際接軌。

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