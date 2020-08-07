三星在本周三台北時間晚間10點舉行全球線上發表會，首要公布其兩款旗艦級智慧型手機Galaxy Note 20。南韓分析師認為，其全球銷售量預計將遠低於Note 10。

儘管規格和功能的升級，以及相對較具優勢的售價，分析師認為其亮相該年的銷售將來到800萬支，較Note 10減少100萬支，韓聯社引述南韓HI投資證券分析師高愛英(音譯)表示，新冠疫情大流行衝擊經濟需求，將推升中低階手機的銷售，另一方面，蘋果新機即將發表，將在喜好高階機款消費者夾擊Note 20表現。

蘋果以往都在九月發表新機，目前其5G的iPhone 12系列新機將推延數周發表。蘋果在高階手機市占達57%，目前在第一季批發市場價格超過400美元，高過三星手機約19%。

三星新發表的第二代折疊手機Galaxy Z Fold2將在九月銷售，預期也將出現分食情形，韓國投資證券分析師趙哲熙(音譯)指出，Fold2以超高階姿態出現，將讓Note 20的高階定位變得不明確。三星並未在發表會公布Fold2的規格細節，有傳言指將配戴觸控筆。

儘管疫情影響消費力，分析師指出，三星在今年下半預計賣出1.5億支智慧型手機，將較今年上半的1.1億支高出31%。

(時報資訊)