美國總統川普周四發布行政令，將禁止與抖音（TikTok）中國母公司字節跳動（ByteDance）與微信中國母公司騰訊進行任何交易，該命令於45天後生效。

前一日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布五管齊下的「乾淨網路」（Clean Network）計畫，以防止中國可能構成的國安風險，其中包括從美國應用程式商店移除「不可信」的中國軟體，如抖音（TikTok）與微信（WeChat）。

川普在行政命令中表示，抖音可能被用於進行有利於中國共產黨的假訊息宣傳，美國必須對抖音母公司採取積極的行動，以保護我們的國家安全。川普並表示，微信自動抓取大量用戶信息，這種資料收集方式，恐讓中國共產黨得以取得美國人的私人與專有資訊。

此外，美國國會參議院稍早前一致表決通過決議案，禁止在聯邦政府的設備下載中國抖音。這項法案上個月已經獲得眾議院批准，現在只待川普簽署完成立法。

此前川普以國安受到威脅為由，揚言全面禁止抖音美國業務，之後雖與微軟達成協議，由微軟接手美國抖音，並確保所有用戶資訊留置於美國，但仍放話如果微軟與中國科技公司字節跳動無法在9月15日期限前就該交易達成協議，美國將全面封殺抖音。

(時報資訊)