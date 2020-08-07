國泰金(2882)子公司國泰人壽打造全新品牌「置地廣場桃園」今日正式開幕，眾所矚目攜手橫濱八景島海外首座分館Xpark新都會型水生公園同時在今天中午12:00對外營業，在7月底開放預購後即被秒殺，創下20多萬線上報名的成績；而國泰集團旗下甫試營運的COZZI Blu和逸飯店桃園館房源到今年底幾近預約全滿。新光影城更打造高規格娛樂，「置地廣場桃園」一次網羅旅遊觀光、美食購物、視聽娛樂等多重休閒享受，並串聯全台最大的購物中心華泰名品城為高鐵桃園站的廣大腹地帶來全新的娛樂型態。

橙果設計操刀的「置地廣場」全新品牌識別以綠色漸層如葉片般的地圖標記符號及象徵建築的長方體組成，採「Land as a mark」的概念代表國壽「置地廣場」將於台灣各地開枝散葉，創建城市地標、也創造生活娛樂的地產新指標。這項開發合作案預計將為台灣高鐵沿線和桃園市帶來廣大人潮及商機，特別在後疫情時期為振興經濟大力助攻。

隸屬於國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店桃園館，以海洋主題元素貫穿飯店全區，並和戶外旅遊潮牌Snow Peak獨家合作，規劃情境專區，讓人在陸上郵輪上同時享有時下最流行的野營體驗。自開放訂房以來，到今年底幾近預約全滿，可以感受到民眾們對國旅的廣大需求。

開幕前即引起高度討論的Xpark，結合科技與空間讓民眾充分享受沉浸式的海洋感官體驗。門票在7月底開放預購後即被秒殺，更創下20多萬線上報名的成績，吸引許多民眾搶先參觀，為疫情緊張的非常時期帶來穩定的力量，即便不用出國也可以體驗國際級水族館的超高水準。

位於「置地廣場桃園」的新光影城帶來全新體驗，引進多樣獨家設施推出獨家品牌「B.O.X.」(Beyond Our eXpectation超越我們的期待)與意想不到的品牌聯名創造超乎想像的觀影視野。

(時報資訊)