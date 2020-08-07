台股逼近萬三關卡，市場近高情怯，權值股疲軟，台積電(2330)、聯發科(2454)、大立光(3008)下跌，大盤指數跟著下挫。航運股接棒領漲，其中華航(2610)第二季財報傳佳音，今早大漲逾5%，領軍航運股走高成為類股漲幅佼佼者。同為航空股的長榮航(2618)跟風走揚，台船(2208)、長榮(2603)、中航(2612)漲幅皆在1%以上，逾半數航運個股上漲；志信(2611)、亞航(2630)、萬海(2615)相對弱勢，惟跌幅力控於1%以內。

目前正處半年報高峰期，華航第二季稅後純益達24.59億元，與上季和去年同期相比，皆成功轉盈，每股純益0.45元，為2017年第4季以來單季新高。華航表示，疫情影響客運收入，但貨運則因醫療物資運送需求急遽上升帶動，旅客減少使得成本降低有助業績止血，第二季營業毛利46.65億元，年增8.57%，毛利率大增7.71個百分點至17.73%。由於財報成績亮麗，今早股價拉高開盤，漲幅超過5%，將挑戰8.4元之上壓力區。

華航交出好成績，市場也將期待目光放到長榮航身上，外資連3賣之後，週四(8/6)轉站多方買超近1500張，量能增溫，今早再向上創波段高點，一度突破11元。台船(2208)拚營運，日前董事長鄭文隆宣布僅領國家法定基本工資，直至台船公司轉虧為盈，拚賺錢的魄力獲市場認可，股價連3日回檔之後，今早反彈3%。

新冠疫情爆發至今已8個月，全球因應疫情祭出封鎖策略重創航空業，不過台灣疫情趨穩激發國人旅遊魂，航空業者腦筋動得快，推出「偽出國」行程大獲市場歡迎。其中長榮航推出搭機環島行程，在飛機上吃飛機餐、欣賞空中美景，將於8月8日啟航，經濟艙售價每人5288元，開賣不到半小時即秒殺。星宇航空則於今(7)日啟航「好想出國．飛行假期體驗」，限量188名乘客，8月4日上午10點開賣，同樣秒殺。

(時報資訊)