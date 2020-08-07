美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至8月1日）美國初次請領失業救濟金人數較前一周減少24.9萬人，為118.6萬人，少於市場預期的140萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為133.775萬人，較前一周減少3.1萬人。截至7月25日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少84.4萬人，為1610.7萬人。

2.市場觀望美國7月就業報告，周四美元指數尾盤小升0.1%，報92.83，盤中最低跌至92.495，改寫兩年新低。

3.雖然伊拉克減少出口的消息帶來提振，但美國新一輪紓困方案的前景不明，以及原油需求前景轉淡，周四紐約期油收跌24美分，為每桶41.95美元，終止連漲4天的升勢。倫敦布蘭特期油收跌8美分，為每桶45.09美元。

4.國際金價連續第5天改寫歷史新高。周四紐約10月期金收漲21.3美元或1%，為每盎司2058.4美元，盤中一度站上2070美元，創下即期合約的新高價。較活躍的12月期金收漲20.1美元或1.4%，為每盎司2069.4美元，盤中最高升至2081.8美元，亦再創歷史高點。

(時報資訊)