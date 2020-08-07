利機(3444)通過上半年財報，累計上半年稅後盈餘5877萬元，每股稅後盈餘1.5元，較去年同期成長16%，毛利率達31%，已連續五個半年度保持成長趨勢，再次刷新歷史新高點，表現優於市場預期。

利機第二季單季營業毛利6940萬元，較去年同期成長11%，相較第一季成長4%，第二季受到台幣升值影響，評價認列兌換損失884萬元，單季每股稅後盈餘0.72元。

利機表示，今年上半年新冠肺炎蔓延全球，除了對全球經濟帶來重大衝擊外，也催化醫療、宅經濟、遠距辦公等商機發酵，帶來強勁相關零組件及材料需求，而宅經濟商機，有助於推升筆電、伺服器、WIFI、遊戲網卡等需求，利機的記憶體相關產品如FCCSP、SiP、eMMC/eMCP，封測相關的QFN導線架、散熱片以及驅動IC相關的Chip Tray等產品，下半年如穩定出貨，今年逐季成長的趨勢仍然可期。利機7月單月合併營收7603萬元，月增加7%，年增加6%。

利機指出，7月成長動能主要來自封測相關產品，相較去年同期及6月成長23%及9%，其中散熱片(Heat sink)成長動能最為強勁，逐月成長跡象明顯，利機兩年前開始佈局散熱片市場，憑藉原廠擁有精密沖壓、電鍍等技術，正積極開發較高階產品，可廣泛運用3C個人裝置及資料中心等相關產業。

(時報資訊)