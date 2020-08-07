新冠肺炎入境病例數增加，普篩議題再度掀起討論，新北市長侯友宜指普篩是一道防線，台北市長柯文哲7日表示，像他是專家就不敢跟人家亂講，因為要有足夠的數據，台灣目前到現在入境無症狀的帶原者百分比有多少，這都必須要有數據，才能估計花多少錢、效果多少，這個太專業了，專業的題目不會再亂講。

柯文哲今早出席市府員工親子日活動，接受媒體訪問時說戴口罩的日子又來了，看到有記者沒戴口罩，柯對記者說：「裝一下」。

對於普篩議題，柯文哲指出，普篩這種學術問題，沒辦法用堵訪來說明，要普篩的話，在科學要講適用標準、排除標準和流程圖。比方說一進來是否在機場就篩檢，或送那檢查、用那一種機器、標準是什麼、多久會出來，篩檢過要隔離多久？5天或14天，如果是篩檢是陰性，要不要再篩檢？要完整的流程圖。

柯文哲表示，像這個他是專家就不敢跟人家亂講，因為要有足夠的數據，設計流程圖出來經專家討論合不合理，「我如果還在台大醫院我就會有意見」，問題是現在是市長。

他強調，台灣目前到現在入境無症狀的帶原者百分比有多少，這都必須要有數據，才能估計要花多少錢、效果多少，這個太專業了，專業的題目不會再亂講。

(中時 )