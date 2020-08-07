提到香蕉，想要保持美好體態的人可能會說：「是運動之後食用最佳的食物，可同時補充醣類和蛋白質，也是輔助減肥最適合的水果！」有健康概念的人可能會說：「香蕉是可以預防憂鬱的水果。」以上對香蕉的這些說法都是正確的。

香蕉營養價值高又稱智慧之果 具清熱、止渴、潤肺滑腸作用

中華經絡美容醫學會名譽理事長吳明珠表示，很多人可能不知道香蕉被稱為「智慧之果」，傳說佛祖釋迦牟尼吃了香蕉而獲得智慧，現代醫學也證實香蕉的營養價值相當高，如果要為最健康的食物排行，香蕉絕對名列前茅。

吳明珠指出，香蕉味甘性寒，入肺及大腸經，具有清熱、生津止渴及潤肺滑腸的功能，能清熱解毒，利尿、消腫及安胎，主治溫熱病、口煩渴、大便秘結、痔瘡出血等症狀。

香蕉皮洗淨燉煮治痔瘡便血 加冰糖燉煮具止燥熱、咳嗽之效

在治療疾病方面，針對痔瘡便血時，可將香蕉皮洗乾淨，確保無農藥殘留後連皮一起燉煮食用；治療便秘時，則需選擇熟透的香蕉剝皮後，睡前及起床各吃一次。由於香蕉為寒性，有助感冒發病初期的熱性咳嗽，治療時建議用熟透的香蕉去皮後切塊，用一碗清水加冰糖，置於鍋中隔水燉煮一小時，取出連同香蕉的水和香蕉果肉一起食用，進食數次後便可發揮止燥熱、咳嗽的功效。

香蕉營養價值高 但這3種人最好少吃為妙

香蕉止咳也止渴潤肺，對解酒也具有功效，不過吳明珠提醒，香蕉性寒，所以體質虛寒者，例如經常胃痛、腹瀉等脾胃虛弱的人應少吃，胃酸過多者則宜忌食。中醫建議骨折的人少吃香蕉，是因為骨折時身體比較虛，最好等體力恢復後再食用，才不易引致筋骨酸痛。

延伸閱讀：

(中時新聞網)