台中盛唐中醫診所院長呂世明使用摻硃砂等重金屬藥材，害前台中市議長張宏年全家中毒，又牽扯出許多被害人，台中檢方上午向台中地院聲請羈押呂世明等3人。對此，台中市長盧秀燕上午在后里受訪時強調，「人命關天，一定要嚴辦、要嚴辦！ 」

台中檢方上午向台中地院聲請羈押盛唐中醫診所院長呂世明、九福診所洪姓醫師及歐姓藥商，究竟還有多少患者受害仍在清查中。盧秀燕表示，一定要嚴辦，要嚴辦！人命關天，醫者是要醫病不是要害人，不管是台中市府或檢調單位，都已經在強力偵辦。

(中時 )