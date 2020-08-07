硃砂中毒3人遭聲押 盧秀燕：人命關天要嚴辦！ 11:242020/08/07 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對台中硃砂中毒案，市長盧秀燕強調「人命關天，一定要嚴辦！ 」（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中盛唐中醫診所院長呂世明使用摻硃砂等重金屬藥材，害前台中市議長張宏年全家中毒，又牽扯出許多被害人，台中檢方上午向台中地院聲請羈押呂世明等3人。對此，台中市長盧秀燕上午在后里受訪時強調，「人命關天，一定要嚴辦、要嚴辦！ 」 台中檢方上午向台中地院聲請羈押盛唐中醫診所院長呂世明、九福診所洪姓醫師及歐姓藥商，究竟還有多少患者受害仍在清查中。盧秀燕表示，一定要嚴辦，要嚴辦！人命關天，醫者是要醫病不是要害人，不管是台中市府或檢調單位，都已經在強力偵辦。 (中時 ) #台中 #診所 #人命 #盧秀燕 #院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 批發商辯出清硃砂存貨 不知入藥 04:102020/08/07 社會新聞 台中鉛中毒案 盛唐中醫院長、九福中醫師、藥商3人聲押 09:392020/08/07 社會 中藥商賣盛唐「硃砂」遭搜索 兒替父抱屈：重點是不能入藥 09:562020/08/07 社會 徐永明聲押釀時力出走潮 作家自詡先知早退出國運昌隆黨 19:142020/08/06 政治 殺人犯酒駕假釋被撤銷 最高法院提釋憲 11:062020/08/07 社會 台中購物節 餅酒大匯 88節抽百萬大獎 09:002020/08/06 生活 自費中藥含重金屬 檢搜索台中盛唐中醫 17:272020/08/06 社會 議長、市長、黨部主委妻 都到盛唐看診 04:102020/08/07 社會新聞 拿鉛丹誆硃砂？診所硃砂疑用罄 衛生局待釐清 16:542020/08/06 生活 澎恰恰從郵差轉行藝界 昔因自慰光碟跌谷底...認欠債宣布破產 20:212020/08/06 娛樂 政治熱門新聞 陳其邁爆2018落選時在車上打電話給韓國瑜 韓回10字 - 政治 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 根本只是怯戰神！賴品妤怒轟黃國昌：秋什麼秋？ - 政治 韓團隊回來了！這畫面讓韓粉們紅了眼眶：好想念你們 - 政治 說法又變？排除境外陸生返台 蘇揆：專家研判後因應措施 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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