88父親節，喬山健康科技推出日本富士醫療器（Fujiiryoki）5D-AI按摩椅JP-2000機型，擁有多項業界首創特點，新搭載5D-AI機芯與AI雙重檢測系統（S字型背脊線條與肩膀位置），能精準檢測做出客製化服務，並提供最佳化按摩方式。為歡慶父親節，即日起至8月8日止，該款5D-AI按摩椅JP-2000機型，原價26.8萬元，特價25.8萬元。

喬山表示，響應政府促進經濟復甦振興三倍券活動，即日起至8月8日止，5D-AI按摩椅JP-2000機型，原價26.8萬元，特價25.8萬元。該活動除可搭配喬山超值優惠滿5,000元送700元活動外，還可再參加現場滿千送百活動，號稱業界年度最強父親節促銷活動。

全台喬山直營門市與百貨通路專櫃優惠實施中，歡迎蒞臨參觀選購。喬山強調，滿5,000元送700元活動，僅限購喬山新品，活動執行配合各通路實際操作，公司保有所有活動修改或終止的權利。

該機型按摩椅配有4.3吋全彩超大觸控手控器，並具語音導覽與業界最多23種自動行程與獨特12種類各部位集中技法，堪稱業界最高45類型86種按摩技巧與業界最大約12.5cm按摩球突出量，獨特深層按摩技法，可直達深層肌集中按摩。

喬山說，該機型按摩椅是業界首創獨家研發7種深層肌按摩，針對頑固酸痛的「深層肌肉」更深層、更纖細地按摩，舒緩慢性肌肉酸痛，並新搭載睡前舒壓，及七分鐘集中護理行程舒緩全身。

業界首創三重模式氣壓系統，搭載手揉模式，透過緩急變化確實加壓，重現按摩的手勁強度與律動感，同時，肩胛骨與腳底具有雙重溫熱功能，讓您有保溫與按摩奢華舒適感，盡情享受最具有Fujiiryoki技巧味道與舒適的按摩體驗。

(工商 )