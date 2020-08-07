台灣便利商店密集度逼近世界冠軍，全球第二。公平會7日公佈「連鎖便利商店產業調查」顯示，到2019年底，台灣便利商店共有11,429家店，年增率為4.81％，是2006年以來的最大增幅，平均每平方公里有0.33家便利商店，密度僅次於韓國，

調查也顯示，2019年5家主要連鎖便利商店總來客數達30.84億人次，平均每人每次消費金額約82.6元，支付方式也呈現多元，約有2成1是使用非現金支付，其中又以採用電子票證比率最高，其次為行動支付，第三則為信用卡支付。

為瞭解生活型態與消費趨勢變化，公平會每年都會針對台灣主要的5家連鎖式便利商店，包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、來來超商及台糖蜜鄰等，進產業調查。

在主要購買的品項上，調查發現，菸品、飲料類、便當、三明治及熱食是銷售前三名，公平會指出，其中便當、三明治及熱食的銷售從2016年開始有逐年增加的趨勢，金額每年都增加百億元。

公平會分析指出，從門市總數及平均每人每次消費金額，以及便當、三明治及熱食銷售都呈逐年增加的趨勢，連鎖便利商店已然成為消費者日常生活中不可或缺的零售通路。

公平會指出，若以人口分析，台灣每2065人就可以分配到一間便利商店。觀察各縣市營業據點分布情形，新北市是台灣便利商店最多的縣市，總計有2228家店，占全國的19.49％，其次是台北市，共有1631家店，占全國的14.27％。

但是以密度來看，調查結果是，台北市每平方公里有6.27家，密度最高，緊接在後的是新竹市，每平方公里有3.03家，新北市不在前三名。密度最低的是台東與花蓮，每平方公里只有0.03家店，顯示連便利商店都有城鄉差距。

(工商 )