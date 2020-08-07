全球疫情仍是一波未平一波又起，唯台灣近兩個月不僅是股市屢創新高，房市更是報復性活絡，進一步帶動高端藝品銷售暢旺；代理德國第一名瓷MEISSEN麥森的國裕精品執行董事欒慎寰指出，台灣上半年在買房新客與主顧客對壁畫需求增，相對帶動業績與去年持平，相當不易，其中台中地區貢獻更是逆勢成長。

麥森瓷器每年均會針對台灣逾萬名「麥森之友」全台巡展，且每年都會有來自德國大師來台獻藝，像是擅長銅版畫風的Michael Andreas等在台皆有不少藏家鐵粉；上半年受疫情影響原定5月「麥森之友」開展延至8月登場，展出件數200-300件，其中因應新客需求餐瓷與壁畫為最大宗，總價逾億元，預計八月陸續在台北SOGO復興店、台中大遠百、高雄漢來飯店與新竹大遠百巡展。

國裕精品為德國第一名瓷麥森MEISSEN、捷克水晶王Moser摩瑟水晶等高端藝品大中華區總代理，在台深耕逾30年，多年來陸續創造出麥森、摩瑟全球銷售第一的地位，即使今年上半年受疫情干擾，台灣市場仍維持與去年同期水準；而與房市習習相關的國裕精品，在繼過去帝寶有一半是「麥森之友」會員的亮眼表現之後，北市超級豪宅案「陶朱隱園」亦有訂單釋出，預計明年陸續導入全套麥森，從壁畫、大型瓷瓶、餐瓷等。

除了台灣下半年投資高端藝品的力道強勁；去年下半年始進駐北京金融街購物中心與國貿商城兩據點，今年雖然2月、3月封城閉店，但第二季起買氣陸續增溫，五月起報復性消費，1-2萬人民幣的瓷杯天天都在賣，邊境管制有不少低調企業主出門逛街，半小時成交價值150萬人民幣的全套餐瓷大有人在。

欒慎寰指出，大陸市場發展空間很大，從去年底已陸續談定包括上海、成都、西安與東北三市等據點，其中上海確定進駐恆隆廣場，一旦疫情結束後，可隨時準備進駐開新店。

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