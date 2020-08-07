舟山海區岱山水道。（Google地圖）

大陸海事局6日一連發布2則公告，下週起在舟山海域將有2場實彈射擊訓練。

舟山黃大洋海域實彈射擊訓練--舟航通[2020]0097號

一、訓練時間：2020年8月11日至2020年8月13日，每天0600時—1200時。

二、訓練地點：舟山海區黃大洋海域，即下列五點連線水域範圍內（位置坐標系採用2000國家大地坐標系）：（1）30°09′02″N／122°21′20″E；（2）30°06′44″N／122°26′01″E；（3）30°03′19″N／122°23′13″E；（4）30°00′21″N／122°21′12″E；（5）30°03′20″N／122°17′56″E。

三、注意事項：

1. 訓練期間，上述海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。

2．現場有警戒船艇（VHF16頻道聯繫）實施警戒，凡接近上述水域的任何船舶，均應服從現場警戒船艇的指揮。

2020年8月6日

舟山海區岱山水道北面海域實彈射擊訓練--舟航通[2020]0098號

一、訓練時間：2020年8月16日至2020年8月17日，每天0600時—1200時。

二、訓練地點：舟山海區岱山水道北面海域，即下列四點連線水域範圍內（位置坐標系採用2000國家大地坐標系）：（1）30°19′28″N／122°13′14″E；（2）30°22′36″N／122°17′20″E；（3）30°19′07″N／122°20′22″E；（4）30°18′16″N／122°14′57″E。

三、注意事項：

1. 訓練期間，上述海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。

2．現場有警戒船艇（VHF16頻道聯繫）實施警戒，凡接近上述水域的任何船舶，均應服從現場警戒船艇的指揮。

2020年8月6日

(中時 )