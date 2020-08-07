美國衛生部長將訪台，入境前須檢附登機前三天陰性證明，抵台後在機場會再次接受採檢，即可不用執行居家檢疫14天，指揮中心指揮官陳時中表示，未來若遇到適用「外交豁免」對象未來可比照。對此，立委費鴻泰表示，如此作法讓在台隔離的人，有不公平的對待。

費鴻泰質疑，美國的部長可以做機場篩檢，為什麼對一般民眾的入境普篩又有這麼多的意見？不做普篩是怕民眾以為篩完就安心，那麼美國的部長篩完後趴趴走，臺灣就安心了？衛福部的邏輯與雙重標準，矛盾到讓人匪夷所思。

費鴻泰表示，入境做「快篩試劑的普篩」，再佐以現行的檢疫措施，「兩者並行」是為了將境外移入風險降到最低。這半年來，防疫中心天天的疫情通報，一切的傳染源都直指是境外移入，那麼在邊境管制上進行入境快篩試劑的普篩，不正是解除大家恐慌、降低外來風險最確實的一種作為。

費鴻泰認為，普篩是為「下一波疫情的防疫」，本土的感染狀況，至今沒有其他國家的嚴重，靠著是全民防疫意識高漲來維持。既然篩檢量能在衛福部的評估中都是沒問題的，那麼入境的快篩式普篩，反而會是增強國人防疫意識的強心針。

費鴻泰呼籲，應該採更有效率的科技設備、運用嚴謹的統計方法，對社區作抽樣後普篩，找出我國社區中還有沒有隱形傳播者，也能有機會找到已感染後能具免疫力的抗體。

(中時 )