7日指考放榜，今年錄取率91.14％，僅8校沒招滿，缺額總數51人，缺額人數是10年來最低；大學考試入學分發委員會（考分會）說明，主要是一些招生比較不好的學校停招之後，缺額就慢慢減少，今年只是正常反映狀況。

今年包括東吳、文化、台南大學、東華大學、台東大學、實踐大學、真理大學、嘉義大學8校指考未足額錄取，且全都是音樂系。考分會表示，去年缺額287人，其中光是稻江管理學院1校就占了200多人；今年稻江退出之後，缺額就慢慢正常。根據考分會資料，105至106學年缺額最多，各是2953人、3488人。

考分會補充，除了招生不好的學校退出，使缺額減少，另外有些學校會未雨綢繆，利用非考試分發的管道，例如有些是採用寄存名額的方式。

今年指考報考人數4萬3754人，比去年少了5365人，少了近11％；總招生名額3萬3278人，比去年少了1298人，總率取人數(含外加人數)3萬3521人，錄取率91.14％創下3年來新高，比去年81.29％大增9.85％。

外界關注的非應屆生也就是重考生，今年非應屆錄取生占今年全體考生21.41％，是5年來最高。105年非應屆錄取生僅占當年考生12.99％。另今年指考錄取生最年長是40年次，就讀中文系；最年輕是93年次，就讀醫學系。

(旺報 )