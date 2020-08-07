拓荒者距離西區第8種子位置越來越近！拓荒者7日投進打破隊史紀錄的23顆三分球，其中光是明星後衛利拉德一個人就包辦11顆，全場更轟45分，幫助拓荒者125比115砸碎金塊，距離目前暫居西區第8灰熊之間勝差只剩0.5場。

截至7日為止，西區第8種子爭奪戰繼續白熱火，暫居第8的灰熊32勝37敗，僅領先第9拓荒者(32勝38敗)0.5場勝差，排在第10到第13的太陽(30勝39敗)、馬刺(29勝38敗)、國王(29勝39敗)與鵜鶘(29勝39敗)也都還有機會。

不過早被看好有機會竄升西區第8的拓荒者，7日完全用三分火力轟翻對手，全場三分命中率高達5成90(投39中23)，除了利拉德，替補前鋒崔特也有三分球投10中7、獨拿27分演出，先發中鋒紐基奇22分，麥科倫13分、6助攻。

目前暫居西區第3的金塊，仍陷後場戰力短缺問題，包含巴頓、穆雷、蓋瑞哈里斯、丹尼爾斯等人都沒法打，場上唯一亮點仍是菜鳥前鋒麥克波特，他在7日拿下27分、12籃板，過去3場比賽場均31.3分、13籃板，命中率更達6成23。

(中時 )