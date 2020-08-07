現場播放高雄市長補選候選人陳其邁，去年為民進黨立委蘇震清助選影片。（趙婉淳攝）

現場播放高雄市長補選候選人陳其邁，去年為民進黨立委蘇震清助選影片。（趙婉淳攝）

高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部發言人鄭照新今天表示，民進黨立委蘇震清因涉貪污遭聲押，試問過去稱蘇震清為「親兄弟、老大哥」的對手陳其邁，在得知後竟然冷漠切割兩人只有「高鐵同車」，無情義的表現令人心寒，呼籲陳其邁說清楚為何推薦貪腐候選人？並要求陳其邁比照李眉蓁，簽署反貪腐承諾書。

國民黨上午舉行「親兄弟、最可靠的朋友涉賄被押，陳其邁踹共！」記者會，現場播放高雄市長補選候選人陳其邁，去年為民進黨立委蘇震清助選影片，陳站在蘇身旁說「我跟阿忠親如兄弟，打虎擒賊親兄弟」，還多次稱蘇「老大哥、好兄弟」，要大家選擇「最可靠的朋友」，最後和蘇愛的抱抱。

高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部發言人鄭照新表示，媒體報導陳其邁與蘇震清年紀相仿，私交極佳。陳其邁在為蘇震清助講時，還強調兩人是百年修得「同車」渡，經常坐同一班高鐵。兩人平時也常凑在一起，甚至說「蘇震清跟他（陳其邁）在一起的時間，搞不好比跟老婆在一起的時間還要多」。

鄭照新強調，陳其邁去年如此親密的背書保證，卻在蘇震清遭收押後全盤變調，對於蘇震清涉賄被押，陳其邁輕描淡寫說「都是南部立委，高鐵同車」，馬上把兩人「親如兄弟」的好交情置之腦後，避之唯恐不及的冷漠表現，讓人深深感到其個性的現實，難道高雄人會認同如此無情無義的候選人？

鄭照新質疑，陳其邁父親陳哲男在2014年被依《貪污治罪條例》，利用職務上機會詐取財物罪判處有期徒刑7年，給錢的商人梁柏薰曾聲稱給陳哲男的600萬元支票是「借貸關係」，但法院不予採納。巧合的是，這次蘇震清律師也強調商人李恆隆給蘇震清的款項是「借貸關係」，兩者有志一同，也讓人質疑，是否跟陳其邁有關係的親友都是弊案一家親？

鄭照新指出，陳其邁10幾年前擔任高雄代理市長時，親哥陳其堯曾遭質疑在勞委會核准高捷引進泰勞案中，扮演一定角色，不止沒有利益迴避，還搞出震驚國際的高捷泰勞暴動。如今親如兄弟的蘇震清涉賄，無論是「親兄弟」或是「好兄弟」，都是爭議不斷，陳其邁是否欠市民一個完整的說明？

文傳會副主委黃子哲說，陳其邁早在2013年就曾到屏東為蘇震清站台，足證兩人關係匪淺，「像極了渣男式的愛情」，如今蘇震清涉貪遭聲押，陳其邁難道不需要因為你的背書，向支持蘇震清的選民道歉？難道可撇得一乾二淨？

文傳會主委王育敏提醒陳其邁，高雄市長補選將於下週六登場，現在正是證明上任後，不會有親友發生貪腐舞弊的關鍵時刻，面對民進黨的貪腐層出不窮，陳其邁有必要給外界交代，展現反貪腐決心。

(中時 )