娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！米可白離婚原因曝光；米可白曝昔討厭老公；澎恰恰欠債100元都借不到；潘瑋柏妻美艷照外流，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

米可白6日晚間在臉書發文證實，已與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰結束6年婚姻，據悉兩人早在去年七月已經簽字離婚，選在這時機點公布，是因為離婚後在找適合的房子搬，直到六月正式搬離過去愛巢，才確定公開離婚一事。

米可白與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰6年婚破局，回憶與老公相識過程，直言對方無論舉止跟打扮都相當老成，還曾經連續寫了1個多月的電子郵件給她，讓她火大直接封鎖，更直言「我實在太討厭他了」。

澎恰恰昨召開記者會承認拍片錢洞不堪負荷，即日起宣布破產，欠下金額高達2億4千萬，目前已經還了一半，他也說目前已到走投無路的地步，連100塊都借不到，才決心面對，更強調自己很有誠意要解決，希望能和大家協商。

潘瑋柏宣布與空姐女友宣云（Luna）結婚，正式終結黃金單身漢生活，未料被爆出疑似是「天王嫂PUA訓練營」的一員後，又瘋傳一組Luna昔日在夜店打碟的豪放辣照，照片中胸前豪乳波濤洶湧，顛覆她現在完美人妻形象。

(中時新聞網)