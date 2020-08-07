「AI金融科技聯盟」為擴大產、創、學合作，今（7）日召開記者會、宣布「AI金融科技協會」正式成立，將正式號召政府單位及產學研等更多各方高手加入，共創「創新產品、衍生企業、跨向國際舞台」3部曲，為台灣AI金融科技發展貢獻心力。

普匯金融科技理事長姚木川指出，協會成立後將持續推動跨領域通才培育、強化深度產學實作、提供法規調適建議等3大目標，盼推升金融創新能量，打造全台灣最大的創新金融科技產學平台。

普匯金融科技結盟台大、政大、北商大、北大、高科大、東吳等6校，並獲新光銀、上海銀、遠銀、凱基銀、康和證等業者參與，正式成立「AI金融科技聯盟」，透過3部曲完成「全國大專院校AI金融科技創新創意大賽」、「深度跨校跨系產學合作交流」等階段性任務。

由於聯盟成軍後成功串起產學合作，進一步帶動「AI金融科技協會」催生，並在5月獲內政部核准成立。協會由普匯金融科技領軍，聯盟台大、北大、北商大、東吳、高科大、北科大等6校，以及康和證、延勤、金融科技產業公司等中高階主管共同成立。

姚木川表示，協會首要工作為鼓勵青年學子積極參與金融科技發展，舉辦產學共創課程、講座、研習營、競賽，提供專屬認證、匯集培育兼備「金融專業」及「科技開發」跨界通才，並推薦進入金融機構或金融科技業界，成為即戰力。

其次，協會將推動跨校、跨產業、跨專長、跨領域金融產學合作，由金融科技實務專家深度參與產學研發，讓金融科技能真正落地應用在各種不同的生活場景，為AI金融科技領域開發更多具創新效率、更安全的產品，以服務民眾金融需求。

最後，協會將以場景實務需求為發展方針，匯集商學、資工、數理、法學等專家，共同研討提出創新與監理並重政策法規建言，主動提案讓政府單位了解新興科技實務發展方向，並協助推動金融科技產業升級，打造合理最適金融創新服務環境，協助快速發展與國際接軌。

AI金融科技協會成立後舉辦的首場活動「AI+金融科技」當代大師PART1講座，吸引超過150人出席餐與、15日第二場為期3天的「2020 Fintech種子人才研習營」則將在北商大舉辦，目前已有超過200名學子報名參加。

延續第一屆成功經驗，AI金融科技協會將在12月18日於台大舉辦第二屆「全國大專院校AI金融科技創新創意大賽」競賽，並增加「API實作組」、由金控與金融科技公司共同命題，聯手推動AI金融科技貼近市場需求，吸引更多年輕族群加入競賽，培育更多實務人才。

(時報資訊)