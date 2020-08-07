精誠(6214)2018年啟動AI+ Generator Program（AGP），將台灣軟體新創走向國際市場，今年攜手日本凸版印刷株式會社（TOPPAN Printing Co. Ltd.），加入第四屆創新方案PoC實驗計畫，成為「co-necto 2020」創新方案驗證計畫首家海外合作夥伴。精誠除將帶領AGP新創團隊完成計畫申請，也鼓勵更多的台灣優秀新創團隊共襄盛舉，協助更多台灣創新方案於日本市場驗證，前進日本市場。

精誠2018年啟動AGP，至今已協助13家AI新創開拓海外市場。近期受新冠肺炎影響，世界各國封鎖國境，精誠仍不減海外拓展決心，積極尋求各項合作機會，協助AGP新創夥伴持續擴大市場。透過TOPPAN的co-necto計畫，能加深台灣新創團隊與日本市場的連結，並提供AGP新創團隊驗證產品或服務在日本市場推廣的機會，同時在疫情當下仍能保持商機對接，協助台灣軟體業和新創企業不受疫情影響，大步邁向國際。

邁入第四屆的「co-necto 2020」，透過TOPPAN、包含精誠在內的17家企業提供實務支持，以及TOPPAN和企業夥伴贊助每組團隊最高134萬日幣的研發補助，協助新創團隊針對市場反應，修正產品設計以及PoC驗證技術，加速創新方案落地應用，進軍日本市場。

本屆co-necto聚焦尋求7大領域創新方案，包含「Communication：協助B2C和D2C的溝通工具」、「Automation：利用AI或RPA技術來提高業務效率的方案」、「Health life science：透過物聯網提升民眾健康的服務」、「DX．DataDriven：5G與數據分析解決方案」、「Smart City：打造智慧城市創新方案」、「SDGs：符合社會永續發展的解決方案」、「New Lifestyle：協助提升後疫新生活的解決方案」。

(時報資訊)