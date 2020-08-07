聯電(2303)今日是公司這次買回庫藏股期間的最後一天。聯電第2季獲利創佳績，加上庫藏股推波助瀾，近兩個月以來，股價由16.5元漲到昨日收盤價26.6元，漲幅逾六成。

聯電先前公告，預計在6月8日至8月7日間，以每股11.55至23.25元的區間價格，買回20萬張公司股票，這是聯電近一年來首度實施庫藏股。

基本面方面，聯電第2季獲利創近10年新高，每股純益0.55元，聯電預期，第3季晶圓出貨將持平表現。聯電周四股價收盤再創新高，達26.6元，土洋法人持續對作，外資賣超聯電46997張，投信買超5234張，自營商買超7400張；周四，三大法人賣超聯電34363張。聯電今日股價開高走低，最高27元，盤中跌至25.6元。

聯電第2季歸屬母公司淨利66.81億元，季增逾2倍，每股純益0.55元。聯電第2季產能利用率自第1季的93%，續攀高至98%。第2季營收443.86億元再創新高，季增5%，毛利率23.1%，較第1季上揚3.9個百分點，本業營業利益58.46億元，季增71.2%；歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創9年多新高，每股純益0.55元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平，毛利率約20%。聯電公司指出，由於客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，第三季需求續強，對下半年審慎樂觀看待。

另外，由於8吋客戶需求強勁，產能吃緊，聯電證實近期正陸續與客戶談明年漲價的可能。

(時報資訊)