華爾街昨夜繼續走高，那斯達克本周日日突破歷史新高。然上證與深圳股市均下跌，另川普封殺App亦讓市值大股騰訊受創，拖累港股表現。

周五香港恆生指數低開21點，跌幅隨後擴大，跌380點或-1.53%，為24549點。國企股(H股)跌129點或-1.27%，為10073點。軟件服務領跌最多，次為保健護理和醫療保健類股，分別跌2.5%和跌2.4%。

泰格醫藥今日在港股首掛牌上市，股價高開19%，目前漲16%。

科技股集體走跌。美團、阿里跌逾1%；小米、京東跌逾3%。

騰訊高開0.6%，隨後大跌3.6%，暫報535.5港元。繼美國國務卿警告後，美國總統川普昨日晚間正式簽署行政命令，45天後禁止美國企業與抖音或微信合作或進行交易，也禁止國民對上述應用程式使用。該消息重擊騰訊表現。

中芯昨日新報上季獲利逾6.4倍，今晨出現獲利了結賣壓，大跌8.2%，暫報30.05港元，為恆生科技指數表現最差個股。

(時報資訊)