宏正(6277)公佈7月合併營收3.94億元，年減13%，月增4%；前7月合併營收26.30億元，年減8%。宏正將在8月20日舉行線上法說會。宏正今年配發5.3元現金股利，已於7月27日除息，除息參考價為84.7元，但截至今日止，股價仍處貼息。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少20%、專業影音產品較去年同期減少10%、USB周邊設備較去年同期成長7%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲分別較去年同期成長10%及0.1%，美洲較去年同期減少45%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少8%、專業影音產品較去年同期減少15%、USB周邊設備較去年同期減少2%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期減少1%、20%、9%。

宏正為全球資訊(IT)暨專業影音(Professional AV) 設備連接管理方案領導廠商，提供整合性的KVM多電腦切換器、專業級影音產品、節能感測電源分配器等解決方案，其超過500項的產品組合可輕鬆控制與連接不同的電子設備，並廣泛應用於不同領域，包含廣播及媒體、公司、政府、教育、運輸與工業製造等多元環境。

在新北、台南、中國及加拿大設有研發中心，每年均持續開發創新解決方案，至今已獲得超過640件的全球專利。宏正總部設於台灣，同時在中國、日本、韓國、比利時、美國、英國、俄羅斯、澳洲、土耳其、印度與羅馬尼亞設有子公司與辦事處，透過全球銷售網絡將產品行銷各地以滿足客戶的多元需求。

(時報資訊)