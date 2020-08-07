美國境內新冠肺炎疫情尚未趨緩，日前曾宣布讓員工在家上班，且將逐步讓員工不用進公司，預計10年內將讓半數員工永久在家上班。臉書於6日發表最新聲明，因新冠肺炎而開始的在家上班計畫期限將延到明年7月，而且還會加發給每位員工美金1千元（近台幣3萬元）。

據《CNN》報導，臉書發言人諾維爾（Nneka Norville）對此表示，根據衛生和政府專家的指導，公司內部也經過一連串的討論才做出這個決定，「我們允許員工繼續在家裡自願工作，直到2021年7月。」除此之外，臉書公司福利大放送，諾維爾表示將支付每位員工美金１千元，以便員工能支付為了在家上班所花的開銷。

報導指出，谷歌（Google）也將在家上班的方案延到明年7月，推特（Twitter）和其他許多公司甚至直言，可能會讓員工「無限期」採用這種遠距上班方式。臉書CEO馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）也曾說，預計10年內將讓半數員工永久在家上班，不僅可以滿足員工的需求，也能創造「更多基本、廣泛的經濟繁榮」。

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(中時新聞網)