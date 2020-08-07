中央流行疫情指揮中心前天宣布進出八大類場所要戴口罩，北港朝天宮提前布署昨（6日）就在官網也在廟門前公告，即日起進入朝天宮「務必戴口罩」，保持社交距離、勤洗手。
雲林縣長張麗善昨表示，下周一（10日）起進入雲林縣內公家機關洽公，恢復要實名制登記、配戴口罩、門口噴酒精消毒。
北港朝天宮昨下午已張貼公告「依中央流行疫情指揮中心宣布，人潮壅擠及密閉空間務必戴口罩，即日起進入本宮，請務必戴口罩，並保持社交距離、勤洗手。」
廟方表示，中央已公告八大場所要戴口罩，寺廟是其中之一，宣導期有一周時間，如果有需要中央就要強制。
廟方說，進廟參拜請戴口罩以策安全，提前布署對大家都好，先有心理準備，對廟方、信徒都是保障，都是為大家健康著想。
廟前的攤商說，疫情是健康問題，自己不顧要怪誰？口罩戴起來有保障，是好事，雖然也是會擔心疫情打壞經濟，但大家戴口罩 疫情不要擴大，平常心過就好，如果不戴，疫情擴大，大家就亂了。
(中時 )
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