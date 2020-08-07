新北市環狀線秀朗橋土地開發案7日簽約，新北市長侯友宜與冠德建設董事長馬志綱簽署投資契約，預估投資金額22億元。侯友宜表示，秀朗橋是第一件，接下來還有9件捷運聯開案陸續登場，總投資達525億，市府分回不動產預估可挹注軌道建設基金80億元，減輕捷運建設重擔，更能創造6500個就業機會。

侯友宜重要政見捷運都更，推動大眾運輸導向發展（TOD），建立以捷運站為中心，帶動沿線區域發展，除了原本容積獎勵、容積移轉50％上限，還能獲得20％到50％增額容積，加起來最高可達100％的獎勵，希望吸引投資者加入，改善新北城市風貌。

捷運局說，環狀線秀朗橋站土地開發案將興建20層，總樓地板面積約1萬3700坪的商辦大樓，預估投資金額約22億元，可挹注捷運建設自償性經費約4億元，預計2025年啟用。

侯友宜指出，這棟純商業使用的捷運共構大樓，預計中低樓層做捷運連通商場及SOHO辦公室，高樓層規畫為中小企業微型企業總部，為地區帶來商業效益，改變區域都市活動結構，成為大眾運輸導向發展(TOD)核心之一。

侯友宜說，新北市共有10處捷運土地開發案，預估投資金額可達525億，帶來的效應可讓新北市翻轉，也可減輕捷運在開發過程的經費負擔。

捷運局說，新北環狀線除交通利多，1有10站規畫辦理土地開發，目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站皆已徵得投資人，預計2021年底前陸續啟動板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張站及機廠等土地開發招商。

(中時 )