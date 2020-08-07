浙江湖州碧岩禪寺和位於台北圓山的臨濟護國禪寺，於7日早上舉行「兩岸同心、福滿人間」雲上祈福消災法會，希冀結合兩岸佛教人士善心功德迴向，為兩岸民眾祈福、化解新冠病毒疫情。
「兩岸同心、福滿人間」雲上祈福消災法會於7日上午8時30分開始，因應新冠疫情、兩岸宗教人士往返不便影響，兩岸寺方於9時20分以視訊方式與南投、湖州寺院進行連線祈福。台北現場約有200位信徒參與祈福迴向。
碧岩禪寺也同步在浙江湖州進行「兩岸同心、福滿人間」雲上祈福消災法會。碧岩禪寺方面表示，碧岩禪寺已與台灣的淨因佛寺結為友好寺院，碧岩禪寺藥師佛道場希望通過這次兩岸同宗同祖、法脈相承的法會，讓兩岸寺廟、信徒一同為兩岸同胞同步祈福，並祝臨濟寺、淨因佛寺、東方淨苑、文武廟功德圓滿。
臨濟護國禪寺惟悟法師7日受訪時表示，因為新冠疫情緣由，兩岸宗教人士交流不便，暫時只能透過線上科技進行交流。這次兩岸祈福消災法會本於4月就要舉辦，後因疫情延至8月方舉行。
惟悟法師說，這次「兩岸同心、福滿人間」雲上祈福消災法會，同時結合了臨濟寺的「啟建金山御製梁皇寶懺大法會」，功德圓滿迴向。透過這次法會讓兩岸宗教人士、信徒一起為世界祈福，希冀國家安定、兩岸和諧、世界和平，新冠疫情早日結束。
(旺報 )
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