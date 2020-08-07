日本超黨派議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）決定8日組團訪台弔唁前總統李登輝，其中前首相森喜朗代表出席，團員包括日本執政、各在野黨代表。

日華懇會長古屋圭司、前國家公安委員會委員長將於今天下午介紹弔唁團成員，訪問團預定9日當天來回。

古屋3日到東京的駐日代表處悼念時曾表示，「現在已準備好要派代表出席喪禮，我們議員也在考慮，但因為疫情關係，多少人會去，現在還在討論，也要看台灣那邊，不是我們自己可以決定的。」

在台灣相關當局的個案處理下，日本議員得以當天往返弔唁。

(中時新聞網)