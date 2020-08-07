弔唁李登輝 日前首相森喜朗率團弔唁9日成行 11:172020/08/07 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日華議員懇談會會長古屋圭司8月3日到駐日代表處悼念前總統李登輝。（黃菁菁 攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本超黨派議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）決定8日組團訪台弔唁前總統李登輝，其中前首相森喜朗代表出席，團員包括日本執政、各在野黨代表。 日華懇會長古屋圭司、前國家公安委員會委員長將於今天下午介紹弔唁團成員，訪問團預定9日當天來回。 古屋3日到東京的駐日代表處悼念時曾表示，「現在已準備好要派代表出席喪禮，我們議員也在考慮，但因為疫情關係，多少人會去，現在還在討論，也要看台灣那邊，不是我們自己可以決定的。」 在台灣相關當局的個案處理下，日本議員得以當天往返弔唁。 (中時新聞網) #弔唁 #李登輝 #日本議員 #議員 #日華懇 也許您會感興趣 推薦閱讀 躲過13年 日團嗨唱露鳥沒事了 04:102020/08/07 社會新聞 「東區一姐」羅霈穎驟逝 網：人生瀟灑走一回 00:092020/08/07 娛樂 墳墓變公園 嘉市添賞花勝景 04:102020/08/07 地方新聞 智動協會8月20日辦機器人智慧製造供需交流 04:102020/08/07 產業特刊 脫歐過渡期倒數中 英有望和日本簽署FTA 10:272020/08/07 財經 熱門股－華城 風電題材挑戰前高 04:102020/08/07 證券．權證 議員全家鉛中毒 控中醫蓄意殺人 04:102020/08/07 社會新聞 《電腦設備》宏正7月營收年減13％ 股價貼息中 11:082020/08/07 財經 柯政碰壁 近半學校拒設智慧販賣機 04:102020/08/07 地方新聞 紀念廣島原爆 安倍避談禁核條約 04:102020/08/07 兩岸要聞 國際熱門新聞 怕死了 不敢給軍事選項 顧問深恐川普啟戰端 - 國際 川普再出手 禁美企與微信、TikTok母公司進行交易 - 時事 川普與拜登誰勝出？曾神準預測9次 美史學家斷言他會贏 - 國際 日警抓山豬意外撞畫千年國寶 照片網上瘋傳爆紅 - 國際 新冠悲劇 南美古國上千女子下落不明 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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