由上海燭龍團隊研發、遊戲新幹線代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，今（6）日推出年度改版「瀚海驚弦」，開放全新職業弓箭手「朝弦」、等級上限「合道」、「四大秘境」以及「守禦勒馬關」、「無間探案集」等特色玩法，並針對介面及升級任務進行優化，幫助玩家快速提升至合道等級，獲取最高295品質裝備，一起解開荒狼原隱藏秘密，體驗全新的副本樂趣！

《古劍奇譚網路版》2020年度改版「瀚海驚弦」全球同步登場

四大秘境揭密登場

本次改版將陸續開啟全新秘境副本地圖「赤水古墓」、「沙漠之舟」、「殘血酒莊」、「無葉鎮」，供玩家逐步解開隱藏在荒狼原與寄身相的秘密。

「赤水古墓」

女仙羽千雪為休養療傷，在赤炎陽極丹開闢洞穴，卻仍因無法抑制體內寒毒而亡，寒毒洩出造就冰雪奇觀的「赤水古墓」。傳聞被寄身相附身的妖化曲青戈出現此地，不知暗中策劃什麼陰謀。曲小惜設法打開墓門，與玩家進入古墓，一探究竟。

赤水古墓。(圖/遊戲新幹線提供)

「沙漠之舟」

在荒狼原峽谷處，女仙羽千雪設下聚水法陣，成功營造新水源地「沙漠之舟」，卻引來頗有修為的妖獸，佔據水源及通往此地的整條峽谷，修仙者們委託瀚海舟船主樂天晴率領沙舟穿越峽谷，討伐妖獸。

沙漠之舟。(圖/遊戲新幹線提供)

「殘血酒莊」

荒沙大漠之中有一座富麗堂皇的酒莊，相傳酒莊主人是一位絕美男子，常設宴邀請俊男美女到此尋歡作樂，然而華麗奢靡的宴會卻隱藏著重重危險，就連陽鈴、風悅悅也在酒莊一帶失蹤，隨著秦陵弟子的深入探索，殘血酒莊的秘密逐漸浮出水面。

殘血酒莊。(圖/遊戲新幹線提供)

「無葉鎮」

荒狼原唯一綠洲，集商貿水源於一體，被各方勢力視為珍貴財富，無論是生意遍及西域的無葉商會，還是大漠的沙蠍一族，都想將其據為己有。因此無葉鎮曾歷經無休止的火拼，而在多年前一次大戰後，無葉鎮平靜了很長一段時間，仙家弟子可通過扶搖頂的書冊記載，了解當時種種。

無葉鎮。(圖/遊戲新幹線提供)

全新塔防玩法「守禦勒馬關」

塞外雄關勒馬關是荒狼原上抵禦妖族大軍入侵的第一防線，由聖元帝妹妹李婆娑親手培養的軍隊駐守，官兵紀律嚴明、驍勇善戰，阻斷無數企圖入關作亂的妖族，維持平靜生活。近來祥和日子卻被打破，戰事情勢危急，急需仙家弟子前往救援！

從城牆出去不遠處，有個瞭望兵時刻注意敵軍動向，正前方設有防禦角塔，如防禦角塔被攻破，勒馬關將面臨破城的巨大危機。故以防禦角塔為端點，駐防士兵們會設下以扇形展開的重重路障及不同威力的攻擊塔。仙家弟子們需了解妖軍動向，靈活運用攻擊塔的攻擊範圍，攔住妖軍腳程。而擊退不同批次的妖軍亦可獲取戰備物資，可用於強化攻擊塔，能更有效防禦妖軍進攻。

勒馬關。(圖/遊戲新幹線提供)

狼妖盜取城防圖。(圖/遊戲新幹線提供)

全新解密玩法「無間探案集」

全新玩法「無間探案集」第一期「夜雨緝兇」，玩家將隨機扮演5位無間門角色之一，追蹤殺害污點證人的兇手。在探案過程中，將面對各種戰鬥挑戰及突發事件，而支線分支選擇不同，也會推動不同的劇情發展，撲朔迷離的故事將在雨夜長安中打開序章，蠢蠢欲動的狼妖劍士、強大邪修等，還有更多未知故事，待你去探索解讀！

5位無間門角色

「輕雷劍」

為無間門中少有的劍術佼佼者，年紀輕輕卻有高超的劍術造詣。一柄長劍出鞘如雷，敏捷靈動，出手利落，招式變化萬千。

「無尾狐」

身世成謎，雖口不能言，手中的三絃琴音卻可操控巨大石像，為無間門的卓越戰力之一。

「藏雁甲」

因慣用兵器中包含一面顯眼的巨盾而廣為人知。性情沉穩，屢破要案，成熟的指揮風格和巨盾也是無間門中的熱議話題。

「莫醉杯」

年輕時武藝出眾，嗜酒如命，卻因酗酒誤事釀成大錯而入獄。無間門首領將其救出，並傳授一套圍繞飲酒而成的功法。

「黃百發」

黃鼬與火光獸的混血兒，曾作為線人被無間門安插在荒狼原，五年前的一樁舊案，憑著出色的偃甲連弩技藝和過人膽識，被無間門破格招入門中。

5位無間門角色。(圖/遊戲新幹線提供)

雨夜長安序章等你開啟。(圖/遊戲新幹線提供)

全新時裝「東海鮫織」 多項好康活動上線

歡慶改版上線，官方特別推出東海鮫織時裝，將海浪與飛魚元素設計其中，行動間宛如鮫人們擺動的魚尾，讓人彷彿來到美麗的東海之濱。還有限時登場的「凌天金翮」翅膀，讓玩家在天空飛翔有如太陽一般耀眼！此外，本次更開放七日免費登入、完成任務送千元商城代金券、百萬紅包天天抽等多項福利活動，活動期間累積每日簽到還可獲得髮型「偃甲大師．青絲」及「偃甲大師．雪髮」，9月3日前登入再送掛飾「瑪瑙金珞」。

東海鮫織系列時裝。(圖/遊戲新幹線提供)

東海鮫織系列時裝。(圖/遊戲新幹線提供)

東海鮫織系列時裝。(圖/遊戲新幹線提供)

「凌天金翮」翅膀。(圖/遊戲新幹線提供)

(科技)