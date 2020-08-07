美國衛生部長阿札爾即將來台，大陸國台辦日前質疑「損害兩岸同胞共同利益，是十分危險的，也是不可能得逞的。」蘇揆上午回應，政府一方面歡迎美國衛生部長來，一方面也希望中國不要對台灣「指手畫腳」。

蘇揆上午參訪行競科技，在受訪時被問到國台辦的表態，蘇揆表示，台灣是獨立主權的國家，也是世界家庭的成員，歡迎來自世界各國的朋友，美國的現任衛生部長阿札爾來台，是幾十年來美國現任閣員最高層級來訪，美國國務卿蓬佩奧也說這是對台灣的肯定，要來就公共衛生防疫問題交流，同時對進一步疫苗研發，做彼此合作跟努力。

蘇揆說，台灣成功的防疫經驗，從美國派最高層級官員來訪，突破幾十年來的限制，有這麼大的成就，正是蔡總統領導國家，讓台灣被世界看見，同時也是國人同胞政府大家一起努力，防疫成果被肯定。政府一方面歡迎美國衛生部長來，一方面也希望中國不要對台灣指手畫腳。

(中時 )