汽車傳動系統鍛壓件製造廠江興鍛壓上半年營收及獲利受新冠肺炎疫情影響，均比去年同期下滑，今(7)日董事會承認上半年財報，EPS從去年同期1.49元降至0.96元。江興鍛表示，下半年出貨江逐月回升，7月合併營收1.92億元，比6月成長27.8％。

江興鍛上半年大陸及外銷美國都受新冠肺炎疫情影響，致使營收及獲利都比去年同期衰退，今日董事會承認第二季及上半年財報，第二季EPS從去年同期0.73元降至0.56元。上半年合併營收9.91億元、營業毛利2.49億元、營業淨利1.08億元、稅前淨利1.0億元、本期淨利歸屬母公司0.73億元，EPS為0.96元。

江興鍛公布自結7月訂單及出貨均比6月回升，7月合併營收1.92億元，比6月成長27.8％，但較去年同期衰退26.38％；前7月合併營收為11.82億元，比去年同期衰退28.98％。

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