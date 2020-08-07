螺絲大廠世豐螺絲（2065）7月合併營收達1.90億元，創歷年來同期新高，並較上月的1.55億元成長22.58％，累計2020年1至7月合併營收為11.57億元，也創歷年同期新高，較去年同期成長6.06％。

世豐表示，7月營收繳出歷年同期新高，主要受惠美國各州陸續解封重啟經濟活動，加上美國新屋開工數已連續兩個月逐月成長，帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶急單需求，挹注烤漆螺絲及水泥螺絲主力螺絲產品銷售持續升溫，此外，世豐旗下螺絲產品以聚焦木造房屋、鐵皮屋頂、木棧道、居家DIY室內裝修等領域，且看好建築應用、DIY居家裝修需求提升，創造世豐外銷代工訂單業務良好銷售環境。

由於世豐擁有高客製化螺絲產品研發設計、高良率產品量產能力、良好訂單交貨配合度，以及具有多國螺絲產品專利認證等高度競爭優勢，近兩年強化產品開發設計、精進自動化生產效益與數位化轉型，擴大美國、澳洲及歐洲等地區接單效益發酵，且觀察財政部關務署進出口貿易統計，今年上半年台灣螺絲螺帽產品出口金額近18.98億美元，雖較去年同期減少14.6％，世豐螺絲產品占台灣螺絲螺帽出口金額比重更逆勢提高約1.7％水準，優於整體產業成長表現，凸顯世豐於螺絲產業具高度市場競爭力。

展望2020年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐看好目前客戶拉貨力道有望隨著回補庫存、終端居家裝修需求提升下，以期持續創造良好銷售表現，並持續積極深化美洲、歐洲與亞洲等地區接單表現，目前整體訂單能見度仍保持3個月水準，另一方面，國際通路客戶在多策略思考下轉移訂單產地、或高客製化產品需求提升，憑藉世豐一條龍製程服務有效滿足客戶高度客製化產品研發、保持良好產品品質、成本費用控管及訂單出貨交期，有助於創造世豐良好接單環境，可望帶動未來整體營運更上層樓。

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