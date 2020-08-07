大陸共享辦公巨頭優客工場已向美國證券交易委員會（SEC）正式撤回獨立IPO申請，將採SPAC（特殊併購上市）在那斯達克上市。另根據文件，創辦人毛大慶已不再擔任CEO。

IPO早知道報導，優客工場已經向SEC遞交RW文件。優客工場表示，鑑於當前的資本市場狀況，公司正在考慮其他替代方案，並決定暫不進行證券的發行和出售。

此外，SPAC公司Orisun Acquisition在7月時與優客工場達成合併協議，計劃收購優客工場全部股份，而在交易完成後新公司將以新的股票代碼在那斯達克掛牌交易。有知情人士表示，優客工場最快能在Q3走完全部流程。

而優客工場RW文件顯示，簽署人為董事兼首席執行官何壯坤，已非原先的毛大慶，路演資料中，毛大慶的身份同樣僅有創辦人，何壯坤則掛上聯合創始人、董事兼CEO頭銜。知情人士稱，優客工場主要工作由何壯坤負責已有一段時間，毛大慶經歷更多放在新項目上。

(工商 )