央視新聞報導，當地時間8月6日，世衛組織召開新冠肺炎例行發佈會，世衛組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安表示，目前全球約有165種疫苗處於試驗階段，26種進入臨床試驗階段，六種已處於III期臨床試驗階段，其中3種來自中國，短期內取得如此成果是難以置信的。

瑞安表示，接下來就是要確保疫苗安全有效，3期臨床試驗將展開大規模測試，世衛組織希望將有更多候選疫苗進入3期臨床試驗階段。

鳳凰網報導，這3種是北京科興中維的一款滅活疫苗及中國醫藥集團有限公司（簡稱：國藥集團）的2款滅活疫苗，分別來自武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所。

另外3種是牛津大學／阿斯利康的腺病毒載體疫苗，美國莫德納公司的 mRNA 疫苗，輝瑞公司／德國BioNTech的 mRNA 疫苗。大陸陳薇院士／康諾希的腺病毒疫苗目前尚未正式進入3期臨床。

目前進入3期臨床的這幾款疫苗，是如今研究進展最快的新冠疫苗。大陸的2款疫苗，都是滅活疫苗，採用的是傳統的技術路線，而美國、英國的疫苗，都是相對比較新的技術路線（核酸疫苗、腺病毒載體疫苗）。

對於一開始拿不到病毒的研究團隊來說，採用新的技術路線，可以根據病毒的基因序列來設計疫苗，能夠大大節省開發時間。但是從大陸滅活疫苗的操作來看，其實傳統技術路線的進展也可以非常迅速。

賓夕法尼亞大學醫學院副教授張洪濤表示，科興在巴西開展的3期臨床試驗的預期完成時間為2021年10月。雖然在今年年底前，科興有希望看到效果，但是否能夠長期有效需要等待時間的考驗。科興的臨床試驗設計，最終也是要比較注射疫苗後長達一年內的保護效果。

北京科興中維（Sinovac Biotech）的滅活新冠病毒疫苗，7月13日在巴西招募接種疫苗的志願者，展開臨床試驗，5天內有近百萬人報名。科興的疫苗於7月20日運抵巴西，第2天正式開始給自願者接種。該試驗研究負責人為巴西布坦坦研究所的Ricardo Palacios博士，同時在18至59歲和60歲以上兩個年齡段的人群中進行測試。

(中時 )