新竹縣政府「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」7日完成簽約，大批民眾在縣府門口抗議，提出對於此案的疑慮。（莊旻靜攝）

新竹縣政府「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」7日完成簽約，擬於2023年營運。（莊旻靜攝）

新竹縣政府「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」7日完成簽約，不少地方人士到場參與，該焚化爐擬於2023年營運。（莊旻靜攝）

新竹縣政府去年積極投入「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」，7日在民眾抗議聲中，由縣長楊文科、與投資方台鎔科技的專案公司翰陽科技綠能股份有限公司總經理陳春翰完成簽約，最快將於2023年底營運，此BOO焚化爐預計以每公噸2100元，每天焚燒新竹縣至少250公噸垃圾，解決堆置問題。

在簽約儀式開始前，反焚化爐自救會30名民眾聚集在新竹縣政府前抗議，縣議員余筱菁及張珈源、竹北市民代表蔡蕥鍹及曾金清、時代力量縣議員參選人陳玉蟾、大義里長曾台安等人皆聲援，余筱菁質疑，未來底渣去哪？「這焚化爐重頭到尾都是廠商的！」唯一屬於新竹縣的就是底渣與汙染；張珈源也認為新竹縣政府應有更好的選擇。

看守台灣協會祕書長謝和臨表示，此焚化爐為促進民間參與公共建設法，但該焚化爐未來有一半以上焚燒事業廢棄物，應不屬公共建設，而由事業機關負責，行政程序有問題，且未來飛灰、底渣該何去何從？

楊文科則解釋，目前台灣有24座營運中的焚化爐，超過半數即將退役，縣內垃圾無處可去，僅能堆置在部分鄉鎮，因此有必要興建焚化爐，且此焚化爐採取先進技術，將汙染降到最低。至於對於周邊里民的回饋，楊文科也說，會盡快討論。

台鎔科技材料股份有限公司專案事業處執行副總經理兼發言人葉金榮解釋，此焚化爐由台鎔科技投資50億、占地約2公頃許，預計未來每天可處理垃圾達500公噸，至於外界質疑的垃圾處理費每公噸2100元，其實也相比苗栗縣竹南的焚化爐的2290元還低，而對於飛灰、底渣問題，台鎔科技的研發中心也持續在研究如何再利用，會以循環經濟模式處理，也將持續與周邊居民溝通。

(中時 )