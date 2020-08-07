路透社報導，美擬售台至少4架先進無人偵察機。行政院長蘇貞昌上午表示，台灣會跟相同民主理念的國家，共同努力維持區域的和平，保護國家主權國人安全絕不鬆懈。

路透社6日引述高達6名熟悉內情消息來源報導，美擬售台至少4架先進的「海上衛士」（SeaGuardian）偵察無人機，總值高達6億美元（約台幣179億元）。

蘇揆上午參訪科技公司時回應，台灣是自由民主獨立的國家，保護2300萬國人的自由民主國家主權，政府戰戰兢兢從不放棄，在全世界受疫情衝擊已有1700萬人確診，超過70萬人死亡，而此疫情正是從中國大陸發生的，非常期盼中國大陸好好全力維護國民健康，也為維持世界疫情穩定做出努力。

蘇揆雖未正面回應軍售，但他說，中共疫情當前軍機擾台，造成區域和平的壓力，這些作為都不應當，台灣會跟相同民主理念的國家，共同努力維持區域的和平，保護國家主權國人安全絕不鬆懈。

(中時 )