路透社報導，美擬售台至少4架先進無人偵察機。行政院長蘇貞昌上午表示，台灣會跟相同民主理念的國家，共同努力維持區域的和平，保護國家主權國人安全絕不鬆懈。
路透社6日引述高達6名熟悉內情消息來源報導，美擬售台至少4架先進的「海上衛士」（SeaGuardian）偵察無人機，總值高達6億美元（約台幣179億元）。
蘇揆上午參訪科技公司時回應，台灣是自由民主獨立的國家，保護2300萬國人的自由民主國家主權，政府戰戰兢兢從不放棄，在全世界受疫情衝擊已有1700萬人確診，超過70萬人死亡，而此疫情正是從中國大陸發生的，非常期盼中國大陸好好全力維護國民健康，也為維持世界疫情穩定做出努力。
蘇揆雖未正面回應軍售，但他說，中共疫情當前軍機擾台，造成區域和平的壓力，這些作為都不應當，台灣會跟相同民主理念的國家，共同努力維持區域的和平，保護國家主權國人安全絕不鬆懈。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。