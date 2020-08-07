羅霈穎3日驚傳在家中驟逝，享年59歲。她生前常常上節目「康熙來了」，和許多來賓有精彩互動！《中時新聞網》也整理出她在節目中的經典回顧，其中有一段是她和今年三月病逝的劉真片段，兩人一軟一硬的互動，逗笑現場所有人，這一幕讓網友難過留言，「影片中劉真和羅姐都不在了，唉...」、「2020真的太難了！新冠肺炎肆虐、Kobe、劉真、志村健、三浦春馬、吳朋奉、李登輝都離我們而去了 ...現在還帶走羅姐」。

上康熙羅霈穎誇海口「活到100歲」 驚見劉真同台網淚憶

羅霈穎和劉真上節目「康熙來了」。(圖／康熙來了)

羅霈穎曾在節目「康熙來了」大談理財之道，非常自豪自己名下有五、六間房，只要靠「收租」生活就不愁吃穿，對於人生哲學就是要「活在當下」，現在開心才有意思，也遭到現場來賓調侃，「可是眼前都看不清楚了，你開心根本不開心啊！」

羅霈穎是眾人皆知的「包租婆」，對於買房眼光獨到精準！她在節目跟其他後輩分享，「我早就把房子買好了，我現在就是吃租金在開心，你們這些傻人，我現在就是安心地開心」！主持人蔡康永問她是否從來沒有賣過，她回答沒有，至於為何看到房價上漲也堅持要守住的理由是因為「人生規劃」。

羅霈穎上康熙來了，誇海口「活到100歲」。 (圖／康熙來了)

羅霈穎說她的人生藍圖，就是房子一直買買買，買到70歲以後就要一直賣賣賣，然後大筆大筆地花錢，因為她認為自己能夠活到100歲，所以70歲才是真正享受人生的起點，所以手上一定要有錢才能夠交朋友，「因為太老了，人家懶得跟你混」！其他人聽到馬上開玩笑地說，「萬一69歲就掛了怎麼辦？」羅霈穎聽完馬上回擊，「我爸都活到96歲，(70歲)都算最保守了！」大家都紛紛誇讚她實在太樂觀了，羅接著說自己每年都會健康檢查，已經有10多個醫生都問她到底怎麼樣保養身體的，可以這麼健康。節目上說過的話言猶在耳，如今隨著羅霈穎香消玉殞，這一句句聽來格外心酸。

(中時新聞網)