礁溪老爺疑似食品中毒事件 不適人數增至141人 11:512020/08/07 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 礁溪老爺酒店疑似發生食品中毒事件，出現身體不適的人數已增加至141人。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 礁溪老爺酒店疑似食品中毒事件，出現噁心、嘔吐及腹瀉等身體不適症狀的人數繼續增加，累計至今（7）日上午10點，已經達到141人，其中有81人有就醫紀錄。 由於此一食安事件有持續擴大趨勢，衛福部疾管署官員也在6日到礁溪老爺酒店實地瞭解，宜蘭縣政府衛生局表示，禍源到底是食材、餐廳人員、或是水源、甚至是用餐客人，至今仍難以論斷，還是要等採檢化驗結果出爐，才能有進一步的判斷，至於檢驗報告預計在下星期三有結果。 (中時 ) #食品中毒 #老爺礁溪 #人數 #化驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 美上周初領失業金人數 3月來最少 04:102020/08/07 全球財經 議員全家鉛中毒 控中醫蓄意殺人 04:102020/08/07 社會新聞 君品Collection再增3據點 並結盟「Pickone挑場地」增加能見度 15:432020/08/06 生活 美國企業7月裁員人數 創歷來第3高紀錄 22:242020/08/06 財經 四大資安威脅 金管會要求營運中斷不逾4小時 18:382020/08/06 財經 陸生無法來台 學者：政府配合川普抗中的政治表演 12:182020/08/06 生活 智宇生醫引進介護食品 延緩鼻胃管使用 04:102020/08/06 醫藥健康 iRent開進澎湖 離島旅遊更方便 04:102020/08/06 財經焦點 翻轉技職教育 重塑台灣競爭力 09:002020/08/07 財經 國人均壽80.9歲 男女差6.5 04:102020/08/06 財經要聞 生活熱門新聞 算命師說我不能吃牛肉！專家曝「這顆星」的人忌吃牛 - 生活 颱風醞釀！周日變天 氣象專家：防劇烈天氣 - 生活 彩色口罩搶起來！Yahoo奇摩、大樹藥局今開賣 - 生活 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 中大獎並非好事 70％樂透得主最終面臨破產命運 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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