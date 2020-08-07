礁溪老爺酒店疑似食品中毒事件，出現噁心、嘔吐及腹瀉等身體不適症狀的人數繼續增加，累計至今（7）日上午10點，已經達到141人，其中有81人有就醫紀錄。

由於此一食安事件有持續擴大趨勢，衛福部疾管署官員也在6日到礁溪老爺酒店實地瞭解，宜蘭縣政府衛生局表示，禍源到底是食材、餐廳人員、或是水源、甚至是用餐客人，至今仍難以論斷，還是要等採檢化驗結果出爐，才能有進一步的判斷，至於檢驗報告預計在下星期三有結果。

(中時 )