41歲羅志祥（小豬）今年4月被舊愛周揚青爆料9年情斷，女方更痛批他私生活混亂，愛搞「多人運動」，讓小豬事業頓時跌落谷底，在大陸的兩個節目也被取消錄影。他回到台灣後，昨(6日)被媒體直擊出現內湖餐廳，問復出計畫，他首度受訪低調表示，目前只想多陪家人，其他沒多說。

周揚青先前發千字文控訴羅志祥私下約妹、與旗下藝人有染，她包容多次忍無可忍，才決定分手並說出一切，並希望之後不要有人再跟她一樣受傷，而小豬隨後發出懺情文，首度公開和周揚青交往點滴，疑有意挽回女方，但周揚青冷處理，近日，小豬被發現在社群網路取消關注周揚青，但仍關注愷樂，又引發討論。

羅志祥回到台灣後，仍不時在IG分享動向，先前他曬出小腿照片，不少粉絲都指他看似變黑、變胖，昨他被《ETtoday星光雲》直擊現身內湖餐廳，身邊有幾位同樣穿著黑色上衣的友人，染了一頭金髮的他似乎變瘦，他也開口承認：「對啊！瘦了10公斤」，又問他是否即將復出，羅志祥只說：「想先陪陪家人。」接著上車離開，不願多作回答。

(中時新聞網)