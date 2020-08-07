警方準備40萬元假鈔釣出車手。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中大甲區林姓男子日前接獲假冒檢警電話，稱他涉及刑案帳戶遭警示，並指定需準備40萬元交付警方保管。大甲派出所立即成立專案小組，並至交付款項地點埋伏，順利逮捕該玲姓面交車手。

大甲警分局指出，大甲派出所5日接獲林姓民眾報稱其接獲詐騙集團電話，指他涉及刑案需將帳戶內所有金錢交由警方保管，以利解除名下警示帳戶，並指定林民需準備40萬元交付警方保管。

大甲派出所受理員警聽完林民敘述後，研判是一起假冒檢警面交詐騙手法，所長謝慶家立即指派同仁組成專案小組，全力緝捕該詐騙車手，並至詐騙集團指定交付款項地點埋伏，待假冒員警詐騙集團車手至現場取款時，埋伏員警一擁而上，逮捕該玲姓面交車手。

經了解，該名20多歲玲姓車手供稱，近來因工作不順遂，鋌而走險擔任車手， 原以為在大甲市區小巷中面交很安全，卻沒想到仍遭警方逮捕。

大甲警分局長李建興表示，警方將持續加強相關勤務作為外， 更提醒民眾遇任何有關交付金錢的問題， 如有可疑請立即撥打110或165諮詢，呼籲民眾要提高警覺， 除不心存貪念外，遇事勿急、勿躁、多思考、詳查證，避免一時失慮蒙受損失。

另外根據內政部警政署評比，台中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠，今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加，大甲警分局將持續規劃「打詐」勤務，以維轄內治安。

(中時 )