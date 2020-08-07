原民會主委夷將·拔路兒今天赴李登輝追思會表達悼念，他說，台灣原民是因李登輝的推動，才從山胞正名為原住民；而原民會也是由李一手推動成立，因此今天特別代表原住民來向李登輝表達謝意。

夷將·拔路兒表示，李登輝從擔任省主席期間，就非常關心原住民族，像是在20、30年前就幫忙到都市工作的族人找房子；連當年在臺北縣的河邊部落也主導規劃著手改建。

夷將·拔路兒說，當上總統後的李登輝，特別接見原住民代表，同意將過去山胞的稱謂改為原住民，「沒有李登輝的支持，原住民的訴求就沒辦法推動。」不僅如此，李登輝還同意設置原住民專責機關，負責統籌處理原住民事務，也成就了現在的原民會。因此他今天就特別來向李登輝致意，表達原住民的感謝。

此外，台灣神學研究學院校長蔡慈倫今天也率領教師前往悼念，並在場唱頌「至好朋友就是耶穌」。蔡慈倫表示，李登輝曾在2005年獲台灣神學院授頒神學榮譽博士學位，並在2014年獲頒台神榮譽董事。

蔡慈倫說，李登輝除了親自修習神學，更大力支持基督神 學教育，在台神向教育部申請立案期間伸出援手，商請朋友贊助設校基金，對台神的發展貢獻甚鉅，讓全體台神人無限感念。

(中時 )