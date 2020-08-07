我駐法國代表處一名職員於本月3日出現感冒症狀，4日進行採檢，5日證實確診「新冠肺炎」(COVID-19)。目前該職員持續居家隔離並密切觀察症狀，後續須經當地醫生依據規定專業判斷後，才能返處上班。

駐法國代表處已即依據外交部前擬定的緊急應變計畫進行相關因應措施，包括與該名確診職員有接觸的另一名同仁，即刻進行居家隔離14天，必要時將依醫囑進行採檢。

外交部指出，該確診同仁是在獨立的辦公室上班，且位於駐處最高樓層角落，較少與駐處其他同仁接觸，另駐處館舍為獨棟建築，辦公空間相互獨立，也未共用通風管線。駐處也已進行全面消毒。

為落實防疫因應措施，駐法國代表處即日起實施相關辦公室樓層各組分流上班14天。該處領務櫃檯開放時間則相應縮短為上午9：30至中午12：30，並以預約方式辦理。

外交部表示，由於法國疫情還不穩定，如果駐法國代表處近日再有確診案例發生，為維護駐外同仁健康及防疫需求，外交部屆時將酌情暫時關閉該處領務櫃檯，並隨時對外公布相關發展。

(中時 )