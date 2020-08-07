封測廠矽格（6257）受惠晶片測試需求暢旺，測試產線稼動率居高不下，2020年第二季歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙升」、衝上4.6億元新高，每股盈餘（EPS）1.09元。累計上半年歸屬母公司稅後淨利7.97億元、年增達67.07％，亦創同期新高，每股盈餘1.89元。

矽格2020年第二季合併營收創28.98億元次高，季增6.7％、年增達30.93％。毛利率28.37％、營益率18.12％，優於首季及去年同期。歸屬母公司稅後淨利創4.6億元新高，季增36.63％、年增達64.96％，每股盈餘1.09元，優於首季0.8元及去年同期0.71元。

累計矽格上半年合併營收56.16億元、年增32.64％，改寫同期新高。毛利率27.51％、營益率17.21％，優於去年同期24.41％、14.58％。歸屬母公司稅後淨利7.97億元、年增達67.07％，改寫同期新高，每股盈餘1.89元，則創同期第3高。

矽格表示，中美科技衝突使各國均加速推動5G基礎建設，新冠肺炎疫情則帶動宅經濟盛行，矽格集團受惠主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售暢旺，相關晶片測試產線稼動率居高不下，營收規模擴大帶動規模效益顯現，使獲利成長動能遠優於營收。

而矽格轉投資的台星科（3265）營運狀況持穩，第二季合併營收5.74億元，季減0.06％、年增10.96％。毛利率10.48％、營益率1.84％，本業較首季及去年同期轉盈。稅後淨利0.36億元、季增達16.91倍，每股盈餘0.26元，較去年同期顯著由虧轉盈。

累計台星科上半年合併營收11.48億元、年增8.62％。毛利率9.28％、營益率負0.05％，本業仍小幅虧損、但虧損幅度縮減近9成。不過，因業外收益年減逾85％，致使稅後淨利0.38億元、年減16.6％，每股盈餘0.28元，略低於去年同期0.33元。

(時報資訊)