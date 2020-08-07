由《新京報》貝殼財經主辦的「中國經濟新格局：乘風破浪」夏季峰會今天（7日）透過網路連線舉行。在峰會上，原重慶市市長、十二屆全國人大財經委副主任委員、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆表示，大陸應加快FTA談判，積極參與國際經貿規則談判和制定。

「近日，修訂後的美-加-墨協定正式生效，其中的『毒丸條款』就是針對中國而來的，是他們試圖削弱中國在全球貿易和產業供應鏈地位的重要一步。」黃奇帆表示，「接下來美國大概率會延續在推動協定時的主要操作手法，與歐盟、英國、日本等達成類似的FTA（自由貿易協定）協議，這實際上對我國形成了新的圍追堵截。」

黃奇帆建議，大陸應加快中日韓RCEP、中歐BRT談判、中英BRT談判，適時啓動加入CPTPP談判。要通過參與這類經貿規則的談判，一方面努力打破美國在世界範圍內「去中國化」的圖謀。另一方面大陸要利用自身巨大的市場潛力，把這些國家和地區吸引到大陸這邊來。

黃奇帆：加快形成雙循環格局，已成為謀畫大陸經濟下一程的重點內容

黃奇帆表示，加快形成國內國際雙循環相互促進的新格局，已經成為謀畫大陸經濟下一程的重點內容。「這不是簡單的針對當前產業鏈、供應鏈因疫情中斷所採取的權宜之計，而是在中國經濟邁向高質量發展關鍵階段的強國方略；也不是因個別國家企圖與我國脫鈎、對我國圍堵而迫不得已的內斂收縮措施，而是籌劃以更深層次改革、更高水平開放，加快形成內外良性循環的戰略抉擇。」

黃奇帆：大陸目前是投資風險最小的地方，建議進一步開放投資領域

黃奇帆建議，進一步開放投資領域，持續放寬服務業市場准入。他說，從全球來看，大陸市場目前疫情控制得最好，也是投資風險最小的地方，大陸進一步擴大開放，這些資金背後的產業資本必將紛至沓來，不僅國內的部分外資轉移產業的計劃、撤離大陸的計畫將被打消，還將大幅度地增加外資到大陸的投資，幫助大陸迅速完成補鏈、擴鏈、強鏈的目標。

黃奇帆：建議適度擴大進口，提升我國在世界經濟舞台上的話語權

黃奇帆表示，在全球貿易保護主義、單邊主義抬頭和疫情衝擊全球經濟的大背景下，形勢越困難，大陸就越需要保持開放、擴大開放，在變局中開新局。「我們要以高水平開放助推國際經濟大循環，首先要穩步降低關稅水平，適度擴大進口，提升我國在世界經濟舞台上的話語權。」

黃奇帆認為，當今世界，出口大國未必是經濟強國，因為出口可能大量是勞動密集型產品、來料粗加工產品或者農產品，而進口大國，如果一個國家連續10年、20年，年年進口量都是世界第一、第二，一般來說它一定是經濟強國。

黃奇帆：建議未來3至5年內，將關稅總水平逐步降到5％左右

黃奇帆建議，未來3至5年內，將關稅的總水平由現在的7.5％左右逐步降到5％左右，實現與發達經濟體大致持平。

黃奇帆說，主動降低關稅水平，可以直接降低消費者的進口成本，增加群眾的消費福利，還可以倒逼國內的產業轉型升級，促進國內企業的商品進一步提升到國際的水平，有利於增加進口，促進實現進出口的平衡，為實現國際收支平衡創造條件。

(中時 )