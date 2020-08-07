美(吉吉)-KY(8466)第二季整體營運獲利表現超越營收成長，並較首季具效益，惟股價自7月31日盤中衝上76元波段新高後，調節賣壓增強，本周以來持續下挫，今日再探低至66.1元。

美(吉吉)-KY第二季合併營收7.37億元、歸屬母公司業主稅後淨利0.89億元、每股稅後盈餘為1.35元，分別較第一季成長16.59％、42.50％與42.11％。第二季受歐美地區封城影響，外銷代工訂單出貨受壓，但旗下普隆、美(吉吉)兩大自有品牌業務於中國、部分台灣地區銷售明顯回升，加上原油、PVC等原物料成本下降、產品組合結構優化，挹注第二季整體營運獲利表現優於營收成長。

股價方面，美(吉吉)-KY股價於3月下旬回測60元關卡後，展開一波反彈，一路向上挺升至7月31日盤中衝上76元波段新高，惟隨後調節賣壓增強，本周以來更持續下挫，今日再探低至66.1元。

美(吉吉)-KY表示，第二季歐洲、美國、中國、台灣、其他地區營收比重分別為54.63％、18.56％、10.44％、7.53％、8.84％，雖歐美地區短期因疫情封城影響備貨力道，但受惠美(吉吉)-KY持續強化接單能力、拓展SPC石塑地磚產品銷售，帶動歐洲、美國地區銷售仍保持一定水準，另一方面，自有品牌業務，隨著中國經銷據點陸續恢復開業並重啟良好拉貨動能，以及台灣地區等LVT石塑地磚系列銷售持續暢旺，帶動第二季中國、台灣地區銷售較第一季大幅成長。

美(吉吉)-KY指出，第二季SPC石塑地磚前半年營收比重增加至8.5％，進一步帶動第二季整體毛利率、營業利益率分別較第一季的24.90％、10.25％，大幅拉升至30.08％、16.25％高檔水準。

(時報資訊)