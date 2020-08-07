韓股與亞洲主要股市相同，上午追蹤美股隔夜好表現而高開，然投資人關注美國新冠紓困方案的國會協商進度，市場出現觀望。

周五南韓KOSPI指開高走低，至午間小跌6點或-0.26%，為2336.6點。上午外資賣超720億韓元(約6000萬美元)。

在一系列會議後，美國民主黨議員與白宮在周四晚間未能對新一輪紓困方案達成實質的進展，對於達成協議(deal)沒有出現一清晰的可能途徑。

投資人亦關注於美國非農就業數據，市場預期上個月將新增158萬個就業，失業率將下降到10.5%。

電動車電池相關個股出現全面上漲，樂今化學上漲7.2%來到股價新高的72.5萬韓元，三星SDI上漲3.7%，SK Innovation飆漲11.9%。

大韓航空公布優於預期的季度財務數據，股價大漲16%，暫報2萬950韓元，為近兩個月高點。

領頭羊三星電子跌0.52%，SK海力士跌1.11%。

韓元上午走低，1186.7韓元兌一美元。

(時報資訊)