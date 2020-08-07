砷化鎵廠—宏捷科(8086)宣布以私募方式與中美晶(5483)策略聯盟，雙方將加速開發氮化鎵產品，針對此項交易案，歐系外資發布最新報告認為，宏捷科與穩懋客戶及產品沒有太大重疊，技術及產能規模也有差距，對穩懋(3105)影響有限。

宏捷科6日董事會決議發行私募普通股4500萬股，以每股77.7元私募價格、總金額34.965億元，引進中美晶策略聯盟，中美晶將持有宏捷科22.53%，成為宏捷科第一大股東，雙方將加速開發氮化鎵產品。

宏捷科為砷化鎵代工廠，產品涵蓋WiFi、手機PA及VCSEL，5G邁入商用化，氮化鎵(GaN)商機湧現，看好氮化鎵前景，宏捷科積極投入氮化鎵(GaN)製程開發，由於氮化鎵上游化合物晶圓品質與供應穩定性為關鍵因素，而中美晶集團子公司環球晶圓為上游晶圓材料供應商，也是全球第三大，台灣第一大矽晶圓製造商，宏捷科及中美晶集團希望透過此次私募策略聯盟，加速氮化鎵相關產品開發。

宏捷科董事長祁幼銘表示，宏捷科深耕微波通訊領域，過去因無法取得適當材料，難以跨入氮化鎵產品，在中美晶入股可望加速氮化鎵產品開發，公司將鎖定5G基地台領域，預估明年底會有產品通過客戶認證量產出貨。

歐系外資報告指出，宏捷科取得私募資金35億元後，5億元計劃償還銀行貸款，剩餘的30億元將用於未來資本支出，中美晶與宏捷科也將緊密合作，共同開發用於5G的氮化鎵；不過宏捷科表示，其氮化鎵(GaN-on-Si)目前仍處於研發階段，而穩懋已經處於大規模生產中，我們認為，由於需要經過長期的認證，氮化鎵(SiC的GaN)產品還需要幾年時間才可望看到更有意義的貢獻，尤其是因為這次的策略聯盟，將導致穩懋與中美晶集團保持更遙遠的關係，雖然中美晶成為宏捷科大股東，可望讓宏捷科有足夠資本用於更多業務投資以吸引新客戶，有助於宏捷科與穩懋長期競賽，但因宏捷科與穩懋客戶及產品沒有太大重疊，技術及產能規模也有差距，預期此項策略聯盟短期內對穩懋影響有限，不會改變晶圓廠的競爭格局。

受此次策略聯盟利多激勵，宏捷科(8086)盤中股價逆勢走高，站回100元關卡。

(時報資訊)